ALFA annuncia il Tour per l’Estate 2025 | le date

L’“Summer– Non so chi ha creatoma so che era innamorato” partirà il 1 luglio da MarosticaGENOVA – In attesa delledel suo nuovonei palazzetti 2026, previsto per la fine delè pronto a portare la sua musica dal vivo in giro per l’Italia quest’estate. Dopo un 2024 che lo ha visto consacrarsi come artista rivelazione dell’anno, con un percorso straordinario fatto di successi e momenti indimenticabili, il giovane cantautore genoveseoggi “Summer– Non so chi ha creatoma so che era innamorato”, una serie di concerti che promettono di far vibrare i cuori dei suoi fan con l’energia contagiosa e il sound unico che lo contraddistinguono.L’annuncio di questo nuovoestivo arriva a un anno di distanza dall’uscita del suo album “Non so chi ha creatoma so che era innamorato” (Artist First), un disco che ha ottenuto un grande riscontro e che ha segnato una nuova fase della sua carriera artistica preparando il terreno per il suo primonei palazzetti, un’esperienza unica che ha vistoprotagonista di eventi memorabili.