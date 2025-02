Dilei.it - Alessia Marcuzzi criticata per Sanremo 2025, la Canalis la difende: “È non brava, di più”

Leggi su Dilei.it

Sono state diverse le critiche nei confronti didopo la sua co-conduzione all’ultima serata del Festival di, in particolare sui social, terreno fertile per polemiche che lasciano il tempo che trovano, ma spesso causando non pochi dissapori. In difesa della conduttrice è arrivata Elisabetta, che ha scelto di commentare sotto il post dedicato alla kermesse mettendo un punto., Elisabettaladopo le critiche perAnche se il Festival disi è concluso, la lunga scia delle polemiche pare non finire mai. Questo è il momento in cui si tirano le somme, e alla fine è stato un successo in fatto di ascolti e di condivisioni social. Ma non tutto ha convinto pienamente, come la co-conduzione: nei confronti di, i commenti sui social sono stati piuttosto aspri.