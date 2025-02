Lanazione.it - Alessandro Borghese scatena la guerra del cacciucco, derby a tavola tra Pisa e Livorno

Leggi su Lanazione.it

, 19 febbraio 2025 – “Pochi discorsi, ilè livornese”. Parola di chef Antonio Geri, membro del direttivo dell’Associazione cuochini e autore del libro ‘Per la zuppa di cavolo ci vuole il nome giusto’. “Un’usurpazione bella e buona incompatibile con ciò che ci dice la storia. E poi. illivornese è una ricetta depositata. Non va intrapresa questa, perché i labronici vincono a mani basse”. E che frittata sia. Protagonista è il noto chefche ha riacceso la storica diatriba tra. Tutto parte da un post pubblicato su Facebook in cui lo chef si è slanciato in una dedica (con tanto di foto alla Torre e al Battistero) alla città di, dove sta girando una puntata della trasmissione Sky ‘4 Ristoranti’. Lo chef ha scritto: “è cultura, è storia, è sapore!”.