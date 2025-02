Biccy.it - Alessandro Basciano indagato per rissa

Leggi su Biccy.it

è finito sotto indagine da parte della procura di Milano per percosse, a seguito di unaavvenuta il 6 febbraio nella discoteca Hollywood. L’influencer, che deve anche rispondere all’accusa di stalking nei confronti della sua ex Sophie Codegoni, avrebbe aggredito Mike, storico amico di Francesco Facchinetti, durante una serata nel celebre locale milanese.La denuncia è finita sul tavolo del pm Antonio Pansa, lo stesso magistrato che, insieme all’aggiunta Letizia Mannella, sta conducendo un’indagine super i presunti episodi di stalking segnalati dalla sua ex, Sophie Codegoni. Nel contesto di questa inchiesta, lo scorso novembre lui era stato arrestato e successivamente rilasciato, mentre i pm hanno presentato al Riesame una richiesta per una nuova misura cautelare, questa volta agli arresti domiciliari.