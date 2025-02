Ilrestodelcarlino.it - Ale Cycling Team, che annata. Collezionate ben 23 vittorie

Con la maglia azzurra dell’inossidabile Eva Lechner, l’AleModena ha concluso la stagione ciclocrossistica 2024/2025. Ildi via Ciro Menotti, presieduto da Stefano Belloi e dallamanager Milena Cavani, ha collezionato complessivamente, tra le varie categorie, ben 23e due argenti di pregio con Rebecca Gariboldi nel tricolore donne Elite e quello colto nel campionato italiano di società. Allesi aggiungono 37 podi e 87 piazzamenti nella top ten, che completano il bottino della compagine modenese in maglia black&blue. Questo nel dettaglio i risultati categoria per categoria. Donne Elite: Rebecca Gariboldi e Eva Lechner hanno centrato 6a cui si aggiungono 9 argenti e 5 bronzi e ben 11 piazzamenti nella top ten e solo una malaugurata caduta a 500mt dall’arrivo ha privato Rebecca della maglia tricolore.