Lanazione.it - Alberi tagliati sul Castro. Il cantiere della discordia riparte subito dopo l’incontro

Hanno fermato i lavori per un po’, ma adesso,di lunedì con il Genio Civile,ildi via Campanacci per la sistemazione idraulica del torrentee la messa in sicurezzazona. Tradotto, ricomincia il taglio dei pioppi. Non di tutti i 60 del filare come inizialmente temuto dai cittadini riuniti in comitato, ma di 24. Salvi 36 degli alti fusti lungo il torrente per cui erano scattate anche una raccolta firme e una petizione. Cinquecento le firme cartacee raccolte al parco di Villa Severi lo scorso fine settimana grazie alla petizione popolare per la salvaguardia deglidi via Campanacci e la revisione del progetto di sistemazione idraulica del torrente, più 141 firme online raccolte sulla piattaforma change.org. Tutto materiale presentato al Genio civile nel corso delin agenda lunedì 17 febbraio.