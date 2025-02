Genovatoday.it - Albenga escluso dalla Serie D, come cambia la classifica per Ligorna e Lavagnese

Leggi su Genovatoday.it

L'è statoD. I liguri non si sono presentati alla partita con il NoveRomentin dell'ultimo turno dopo i tanti problemi societari degli scorsi mesi. Era già successo con l'Imperia, ma questa volta la squadra non scenderà più in campo per tutta la stagione e con.