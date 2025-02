Iodonna.it - Albanese, 36 anni, ex di OpenAI (e "madre" di ChatGPT), ha fondato una benefit corporation con la missione di rendere l'AI accessibile a tutti

Leggi su Iodonna.it

Ha lavorato pressoper più di seiMira Murati, guidando gli sforzi dell’azienda per creare. Nel novembre 2023, durante il fallito colpo di stato contro ilre Sam Altman, ha anche ricoperto temporaneamente la carica di amministratore delegato. Che avesse l’intenzione di mettersi in proprio si sospettava da quando, lo scorso settembre, si era dimessa dal suo incarico di direttrice tecnica di(«Voglio ritagliarmi il tempo e lo spazio per fare le mie esplorazioni»). Ed è quello che è successo. La sua startup si chiama Thinking Machines Lab e nasce con l’obiettivo di«i sistemi di intelligenza artificiale più ampiamente compresi, personalizzabili e generalmente capaci». Intelligenza artificiale di DeepSeek, la vera forza è l’open source X Leggi anche › Con Chat GPT l’intelligenza artificiale è sempre più presente nelle nostre vite Si tratta di una nuova, ovvero di un’azienda che persegue un impatto benefico sulla società, oltre al profitto.