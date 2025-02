Formiche.net - Ala Art Prize, quando la cultura d’impresa si intreccia con l’arte

Ala For Art annuncia l’apertura della quinta edizione di Ala Art, un’iniziativa promossa da Fulvio Scannapieco e Vittorio Genna per valorizzare le arti visive e il dialogo tra arte e impresa. La open call, rivolta ad artisti e collettivi italiani e stranieri attivi in Italia, resterà aperta fino all’8 maggio 2025, con partecipazione gratuita tramite il sito ufficiale di Ala.Le novità dell’edizione 2025Questa edizione si caratterizza per un approccio inclusivo, senza limiti di età, con l’obiettivo di esplorare le molteplici espressioni artistiche contemporanee. Gli artisti sono chiamati a presentare un’opera inedita e site-specific pensata per uno degli spazi comuni dell’headquarter di Ala a Napoli, nel Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare.Una giuria di esperti internazionali, composta da Giovanni Carmine, direttore della Kunst Halle di San Gallo e curatore di Art Basel Unlimited, Eugenio Viola, direttore artistico del Mambo – Museo de arte moderno de Bogotá – e curatore della 24sima Biennale di arte paiz in Guatemala, e Alessia Volpe, exhibition manager alla Bourse de commerce — Pinault collection di Parigi, valuterà i progetti selezionando il vincitore, che riceverà un premio di 10mila euro per la realizzazione dell’opera, oltre a una fee di 2mila euro per il proprio lavoro.