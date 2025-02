Viterbotoday.it - Al via il rilascio di nuove autorizzazioni viticole nel Lazio: la situazione della Tuscia

Leggi su Viterbotoday.it

Sul portale nazionale Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) è resa disponibile la funzionalità per la presentazione delle domande didiper i nuovi impianti viticoli per l’annualità 2025 nel. La presentazione telematica delle domande deve essere fatta entro.