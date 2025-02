Lanazione.it - Al via il bando “Conoscere per vivere bene insieme – Costituzione e pari opportunità”

Arezzo, 19 febbraio 2025 – L’assessorato alledel Comune di Arezzo lancia ildi concorso “per”, un’iniziativa rivolta alle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado della città, con in palio premi da 1.000 euro, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale. “Il nostro intento - dichiara l’assessore Giovanna Carlettini - è coinvolgere i giovani studenti in una riflessione attiva sulle disposizioni fondamentali dellaitaliana e stimolare la loro attitudine creativa. A partire dall’articolo 3 che è il caposaldo delle, per poi proseguire con gli articoli 37 e 51 che contengono affermazioni attinenti. L’educazione alleè il pilastro sul quale edificare un futuro in cui ogni individuo possa esprimere il proprio valore.