Lanazione.it - Al teatro Verdi arriva l’irriverente Cruciani

Montecatini, 19 febbraio 2025 – “Montecatini potrebbe essere il posto perfetto per fare da progetto-pilota alla riapertura delle case chiuse in tutta Italia: una battaglia di civiltà che può e deve partire da questa realtà di Toscana”. E’ la provocazione di Giuseppe, nello stile dissacrante, crudo e diretto della trasmissione radiofonica “La Zanzara” che conduce ormai da lustri insieme a David Parenzo. E con il suo spettacolo ’Via Crux’, che porterà in scena domenica prossima alle 16 al, il conduttore radiofonico romano promette già adesso di far discutere., quando parlava di aprire una casa chiusa a Montecatini era ironico? “Niente affatto: il vice-premier Salvini, in una diretta Instagram di poche settimane fa, si è detto favorevole alla riapertura e alla regolamentazione delle case chiuse.