Ajax-Royale Union Saint Gilloise, il pronostico di Europa League: i lancieri vedono la qualificazione

Le quattro gare del martedì di Championshanno inaugurato la tre giorni europea che deciderà quali saranno le squadre ad accedere agli ottavi di finale in tutte le competizioni. Molta attesa per i match di ritorno di, che si svolgeranno domani, giovedì 20 febbraio. Tra le squadre che scenderanno in campo alle ore 21 ci saranno anche, che ripartiranno dal 2-0 per idella sfida d’andata.Padroni di casa che dunque potranno affrontare questa gara con più tranquillità vista la fondamentale vittoria ottenuta in Belgio, che li posiziona con un certo vantaggio in ottica passaggio del turno. A dimostrazione dell’ottimo periodo di forma che l’sta attraversando c’è anche il netto successo per 4-0 in campionato contro l’Heracles, che ha permesso un avvicinamento sereno e tranquillo al match di domani.