Ilgiorno.it - Airoldi annuncia le dimissioni. L’appello ai politici di Saronno:: "Ora mi seguano 13 consiglieri"

Leggi su Ilgiorno.it

Affancato da tutti i suoi assessori, il sindaco Augustohato ieri le, scommettendo sul suo bilancio previsionale e rilanciando la palla alla politica saronnese. "È un bilancio con fondi, eventi, iniziative. Non ci sono state le condizioni per approvarlo in consiglio, l’unica soluzione sono le mie. Ma per far arrivare subito il commissario, servono anche ledi 13, così si potrà votare in primavera. Per questo faccio un appello a sinistra, destra e centro: dimettevi contestualmente in 13 entro giovedì mattina per poter votare a primavera".non ha perso tempo: il prefetto, informato, ha predisposto un’apertura straordinaria del protocollo per ricevere le. Se non accadessero, il sindaco lascerebbe comunque: "È l’unico modo perché il mio bilancio sia approvato, dal commissario".