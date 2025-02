Iodonna.it - «Ai rapitori disse: "Potevate prendere Guccini"»

Leggi su Iodonna.it

Il 18 febbraio Fabrizio De André avrebbe compiuto 85 anni. Per l’occasione il famoso cantautore genovese è stato ricordato con un evento a Montecitorio Ma tu rimani, buon compleanno Faber. Evento al quale ha partecipato anche Dori Ghezzi, vedova del cantante, che ha ricordato alcuni andeddoti della sua vita. In memoria di Fabrizio De André, che avrebbe oggi 85 anni: le canzoni d’amore X Leggi anche › Fabrizio De André, 24 anni senza il poeta della musica italiana Dori Ghezzi ricorda Fabrizio De André a MontecitorioDori Ghezzi ha parlato in particolare dell’interiorità dell’artista.