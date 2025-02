Ilgiorno.it - Ai Musei civici lingua dei segni e bastoni elettronici

Lo scorso marzo ihanno inaugurato percorsi sensoriali per rendere l’esperienza museale accessibile a tutti. Grazie a risorse Pnrr per 340mila euro a seguito del bando promosso dal ministero della Cultura e finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, è stato possibile rimuovere le barriere fisiche, cognitive e sensoriali in tutto il museo, introducendo percorsi guidati per una fruizione in autonomia; modelli tridimensionali che permettono di scoprire le opere tramite l’esplorazione tattile e video esplicativi inItaliana dei. Isono stati i primi in Italia ad attivare il percorso tattile plantare Loges Lve, che percorre le 13 sezioni del museo. Con l’ausilio diper ciechi i visitatori con disabilità visiva possono girare in completa autonomia e in sicurezza tramite una app sul proprio telefonino.