Ai margini del Mensola Una tendopoli abusiva

di Teresa Scarcella Parco deldi domenica mattina. Il sole d’inverno riscalda le guance, seppur timidamente, e fa venir voglia di fare due passi in quella distesa di verde che è una boccata d’ossigeno fra i palazzi della città. Bambini giocano a rincorrersi, coppie passeggiano tenendosi per mano, sportivi con la musica alle orecchie si allenano, cani al guinzaglio si rotolano nell’erba. Qualcosa, però, stride con questo bel quadretto. Superato il centro sportivo, lì al confine con l’ex caserma dei carabinieri, sulla destra, la recinzione viene interrotta da teloni a coprire la visuale. Un uomo in bici si ferma in quel punto, lascia il mezzo lungo il sentiero che guarda verso l’Arno e corre verso la recinzione, perdendosi nella boscaglia. Poi ritorna dopo pochi minuti, monta in sella e parte.