Anteprima24.it - Ai ‘domiciliari’ ma viene sorpreso con la droga, 32enne in manette. Altri due arresti a Scampia e ai Quartieri Spagnoli

Tempo di lettura: 2 minutiGli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti unnapoletano, già sottoposto alla misura deglidomiciliari per lo stesso reato. I poliziotti del Commissariato Decumani hanno controllato l’abitazione dell’uomo rinvenendo nelle tasche dei pantaloni e negli slip 17 cilindretti di eroina mentre, in un incavo ricavato ad hoc tra il top del piano cucina ed il mobile sottostante, ne sono stati trovati335 per un totale complessivo di circa 350 grammi; ancora sono stati rinvenute diverse mazzette di denaro per un totale complessivo di circa 20mila euro, probabile provento di illecite attività, e 2 telefoni cellulari.due, sempre della polizia e ancora per, ae ai