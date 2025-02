Agrolimentare, le 3 novità della "Visione" della Commissione Ue

Leggi su Ildenaro.it

Bruxelles, 19 feb. (askanews) – “Allineamento degli standard” riguardo alle sostanze vietate (come pesticidi e trattamenti agli ormoni e antibiotici) e alle normative sul benessere animale, tra i prodotti agroalimentari dell’Ue e quelli importati dai paesi terzi; e una reregolamentazione europea esistente riguardo alla formazione dei prezzi nella filiera alimentare, che impedisca il fenomeno purtroppo ricorrente per cui molti agricoltori e allevatori sono costretti a vendere a prezzi non remunerativi, spesso inferiori ai loro costi di produzione. Sono queste le duepiù importanti annunciate oggi dallaeuropea nel suo piano “per l’agricoltura e l’alimentazione”, presentato oggi a Bruxelles, accanto al mantenimentopromessa di sostituire un meccanismo di incentivi alla “condizionalità” ambientale: gli agricoltori non avranno più l’obbligo di attuare determinate misure di sostenibilità ambientale come condizione per avere i pagamentiPac (Politica agricola comune), ma avranno degli aiuti supplementari se lo faranno.