Agricoltura la Ue cambia passo | meno importazioni sovranità alimentare e assicurazioni contro i danni del clima

A poco più di un anno dalla rivolta dei trattori, la Commissione europea presenta la sua «Visione strategica per il futuro dell’». Il piano svelato dall’esecutivo di Ursula von der Leyen per placare le proteste degli agricoltori passa soprattutto da una novità: la stretta sulledi pesticidi e bestiame dall’estero. Innanzitutto, per una questione economica e di concorrenza. Bruxelles prevede infatti di rafforzare gli «standard di reciprocità» della produzione agricola per i prodotti importati. Questo significa che il bestiame e i pesticidi che entreranno in Europa dovranno rispettare le stesse norme che devono seguire gli agricoltori europei, così da non creare una situazione di concorrenza sleale., più «»Tra le parole d’ordine del nuovo piano europeo per l’c’è anche il concetto di «».