Agricoltura la nuova visione dell’Europa mette d’accordo l’Italia

Cambia il vento in Europa per il settore primario e la “Vision for Agriculture and Food”, il piano strategico presentato oggi a Bruxelles dal vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto e dal commissario all’Christophe Hansen per rendere l’“resiliente, attraente e sostenibile” piace ale viene promosso con soddisfazione in primis dal ministro dell’, Francesco Lollobrigida, e anche da tutte le confederazioni agricole e di settore.Anche se c’è una riserva, espressa da tutti: le linee guida ci sono, e rappresentano un netto cambio di passo rispetto al passato, ma non si sa ancora nulla sulle risorse, che dovranno essere adeguate a questi ambiziosi obiettivi. Un capitolo fondamentale da chiarire, insieme a quello sulle modalità di finanziamento dellaPac: are in allarme le confederazioni agricole è l’ipotesi di una unificazione dei fondi Pac con quelli della coesione da gestire in maniera flessibile da parte del singolo stato membro.