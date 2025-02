Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni tra adolescenti. Il progetto di Unimc e genitori : "Così superiamo i conflitti"

Una lite tra ragazzi, all’uscita di scuola, sfocia in un’aggressione. Ma isi attivano chiedendo all’istituto, i Licei Varano di Camerino, di avviare un. L’appello non rimane inascoltato: la dirigenza scolastica, prendendo spunto da un’iniziativa di prevenzione attuata precedentemente dal liceo di Macerata, chiede aiuto a. L’ateneo a sua volta dà subito disponibilità. Il gruppo di ricerca dell’Università di Macerata è coordinato dalle docenti Lina Caraceni e Paola Nicolini, coadiuvate da un folto numero di collaboratori con diverse competenze. Ildecollerà a breve. È la prima volta in provincia che viene messo in atto dopo l’avvenimento dei fatti (di solito viene applicato per prevenzione). Ed è la prima volta che l’idea parte da mamme e papà. A parlarne è la professoressa Paola Nicolini, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione