Anconatoday.it - Aggressione al personale medico, il responsabile è il figlio di Orlanda Latini. L'opposizione: «Il sindaco valuti se è il caso che l'assessore prosegua»

ANCONA – Ieri notte, dopo un episodio di cronaca nera avvenuto in via Brecce Bianche, su cui sono ancora in corso le indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Ancona, un ragazzo di 19 anni presente sulla scena è successivamente giunto al pronto soccorso di Torrette per sincerarsi.