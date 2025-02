Ilrestodelcarlino.it - Aggredisce sanitari che lo soccorrono: arrestato a Ferrara

, 19 febbraio 2025 – Un’importante operazione in città. La Polizia di Stato diufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Upgsp), dall’inizio della settimana, ha effettuato interventi alcuni dei quali hanno portato all’arresto di due persone e alla denuncia di altre due, in relazione a fatti di rilevanza penale. L’aggressione al personaleo In particolare una pattuglia dell’Upgsp, a seguito di un intervento per un sinistro stradale, ha accertato che una delle persone coinvolte nel sinistro, aveva poco prima procurato volontariamente lesioni personali a personaleo intervenuto in soccorso. Alla luce dei fatti la persona è stata arrestata in flagranza di reato di lesioni cagionate a personale esercente una professionea nell'esercizio delle funzioni.