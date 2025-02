Tvzap.it - “Affari tuoi”, caos in diretta tra Stefano e Gaetano: cos’è successo (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,intra). Ieri sera su Rai 1 è andata in onda una puntata piuttosto movimentata del seguitissimo format con i pacchi. Il conduttoreDe Martino ha gestito tutto in modo impeccabile fino a quando un concorrente si è lasciato un po’ troppo andare scatenando una sua reazione sbigottita. La scena si è trasformata in un teatrino caotico ed esilarante in grado di spiazzare gli spettatori. (.)Leggi anche: De Martino, nuovo programma al posto di “”: la bomba in RaiLeggi anche: “Mina Settembre” 4 si farà? Le parole di Serena Rossi mettono in apprensione i fanMorena e ilad “”Morena, accompagnata dalla sorella Tamara, è stata protagonista della puntata diandata in onda ieri sera, martedì 18 febbraio su Rai 1.