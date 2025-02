Panorama.it - Affare Osimhen, la Procura vuole processare De Laurentiis

Leggi su Panorama.it

Ladi Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De: l'ipotesi di reato per la quale itori romani voglionoil numero uno del Napoli è falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. La vicenda, duplice, è quella delle operazioni che hanno portato sotto il Vesuvio l'attaccante del Lille, Victor, e il difensore della Roma Kostas Manolas. Oltre al presidente del club i pubblici ministeri che si occupano dell'inchiesta, Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, hanno chiesto il processo per la società calcistica e per il braccio destro del patron, Andrea Chiavelli. Una storia che si trascina da anni e che vede il Napoli accusato di aver architettato le due operazioni di mercato ricavandone presunte plusvalenze fittizie.