AEW: Chiarito lo status di Britt Baker, la verità sulla sua assenza

è assente dai programmi AEW da mesi, e le speculazioni sul suo futuro si sono fatte sempre più forti. Ma ora la situazione è stata chiarita: non ha finito con la AEW.Durante una recente sessione di domande e risposte di Fightful Select, a Sean Ross Sapp è stato chiesto direttamente se le voci sull’addio dialla AEW fossero vere. La sua risposta ha messo a tacere ogni speculazione: “Si sta solo prendendo una pausa, ma non serve altro contesto. Non ha finito con AEW.”il futuro diin AEWSapp ha anche accennato al fatto cheabbia affrontato questioni personali al di fuori del ring, dichiarando: “Se le persone conoscessero tutto ciò che ha vissuto fuori dal ring, probabilmente le darebbero più credito per come ha affrontato gli ultimi anni.