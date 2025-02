Zonawrestling.net - AEW: Addio Las Vegas, ufficiale la prossima location di Double or Nothing

Nei mesi scorsi si è parlato molto della possibilità, per la AEW, di spostare uno dei suoi PPV principali dalla città con cui è stato sinonimo fin dal 2019 – salvo le edizioni 2020 e 2021 che si svolsero a Jacksonville causa pandemia. Da un lato l’impressione di un mercato ormai un po’ “stanco” dell’evento, dall’altro la presenza di WrestleMania 41 hanno suggerito a Tony Khan di vagliare altreper l’edizione 2025 dior, e oggi è finalmente arrivato l’annuncio.Appuntamento in ArizonaCome annunciato da AZ Central, e poi confermato dalla stessa AEW,orsi terrà alla Desert Diamond Arena di Glendale in Arizona il prossimo 25 maggio. Una scelta dettata, oltre che dalle motivazioni precedenti, anche dall’ottima risposta avuta dalla AEW nella zona di Phoenix in occasione di altri eventi, come ha spiegato Tony Khan proprio a AZ Central:“Abbiamo i migliori pay-per-view nel mondo del wrestling.