Aereo dirottato per un’emergenza | 200 passeggeri costretti su un’isola al gelo

Oltre 200 persone, trae membri dell’equipaggio, hanno vissuto un weekend inaspettato al freddo sucanadese dopo che un volo diretto in Irlanda ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza.Il volo, partito dall’aeroporto di Newark nella serata di giovedì 13 febbraio, ha improvvisamente deviato la rotta circa tre ore dopo il decollo. L’ha fatto inversione verso l’aeroporto internazionale di St. John, nella provincia di Terranova e Labrador. Secondo quanto riportato, il cambio di rotta è stato necessario a causa dimedica a bordo e dei forti venti su Dublino, che hanno reso impossibile il completamento del viaggio.Tra ic’era anche il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York, che ha trovato il modo di trasformare l’imprevisto in un’occasione di condivisione.