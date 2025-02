Ademola Lookman risponde ai commenti di peggior rigore di Gasperini dopo Miss vs Club Brugge

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-19 16:00:00 Giorni caldissimi in redazione!Ildiha colpito furiosamente i“irrispettosi” di Gian Pierosulla sua penalità nella sconfitta di Atalanta contro ilBruge, dove il suo manager lo ha etichettato come “uno deii acquirenti di penalità che abbia mai visto”.Atalanta è stato eliminato dalla Champions League dalla squadra belga in virtù di una sconfitta aggregata per 5-2 negli spareggi a eliminazione diretta, con una sconfitta per 3-1 a Bergamo martedì sera a sigillare il loro destino.essere andato 3-0 a metà tempo,ha segnato l’unico gol della sua squadra nella notte all’inizio del secondo tempoessere tornato da un’assenza di tre partite con un infortunio al ginocchio.Ma il momento che sembrava uccidere le speranze di Atalanta di un ritorno è stato quando il 27enne ha visto il suosalvato da Simon Mignolet poco