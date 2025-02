Thesocialpost.it - Addio vecchie sim: è iniziata la loro sostituzione. Cosa arriva al loro posto e come funziona

Mai sentito parlare di eSim? Ebbene, state tranquilli, perché a breve saranno il presente. Saranno, infatti, a sostituire lesim fisiche. Inizialmente erano grandi, poi sono diventate sempre più piccole, e ora il prossimo step è farle scomparire direttamente. Mano? Ladiffusione è destinata a crescere nei prossimi anni, e sono sotanzialmente delle schede per telefoni virtuali, quindi integrate direttamente nei dispositivi. eSim, infatti significa embedded Sim, e consentono di attivare un’offerta per telefoni e internet senza una Sim fisica. Si tratta insomma di una vera e propria rivoluzione anche in ottica Green, visto il notevole risparmio di plastica a livello mondiale per produrle. Secondo i dati di Counterpoint Research, ripresi da QuiFinanza, nel 2021 sono stati prodotti oltre 686 milioni di dispositivi con queste schede virtuali, e si prevede di raggiungere 1,2 miliardi entro la fine del 2025.