Addio al pittore Maurizio Minarini «Rimini perde un grande artista»

, 19 febbraio 2025 – C’erano giorni in cui era più facile incontrarlo alla ‘palata’, al porto, che nel suo studio. Peril mare era una dimensione dell’anima, l’orizzonte della sua arte. Ilriminese si è spento ieri a 87 anni, colpito da un’emorragia. Giusto pochi giorni fa (il 9 febbraio) si era conclusa al Museo della Città la mostra con cuiaveva festeggiato i 60 anni dalla prima esibizione. Ma il suo amore per la pittura era cominciato molto prima. Raccontava di avere cominciato a disegnare sotto i bombardamenti a 7 anni quando, da bimbo sfollato con la famiglia a San Marino, la madre gli aveva regalato un pezzo di carta e alcuni pastelli per dimenticare anche solo per un attimo gli orrori della guerra. Da allora, non aveva più smesso di dipingere.