Thesocialpost.it - Addio a Rick Buckler, storico batterista dei The Jam

Leggi su Thesocialpost.it

, exdei The Jam e figura chiave del movimento post-punk britannico, è morto all’età di 69 anni. La notizia è stata resa pubblica dal suo ex compagno di band, Paul Weller, che ha condiviso un messaggio commovente sui social per ricordarlo.Il ricordo di Paul WellerWeller ha espresso il suo cordoglio su X (ex Twitter), postando una serie di foto in bianco e nero di. “Sono scioccato e rattristato dalla scomparsa di. Ripenso a quando provavamo tutti nella mia camera da letto a Stanley Road, Woking. A tutti i pub e i club in cui abbiamo suonato da ragazzi, fino a quando abbiamo finalmente realizzato un disco. Che viaggio!” ha scritto il musicista. Ha inoltre sottolineato l’importanza diper il suono e l’energia della band: “era un bravo ragazzo e un grandecon uno stile innovativo che ha contribuito a dare forma alle nostre canzoni”.