Inter-news.it - Adamavicius è pronto: «Far parte dell’Inter un’emozione incredibile!»

Leggi su Inter-news.it

Per Henrikasarriva il momento dei saluti allo Zalgiris Vilnius e delle presentazioni all’Inter. Il portiere lituano classe 2000 èper la nuova avventura nel settore giovanile nerazzurro.AI SALUTI – Di questa mattina la notizia di un nuovo colpo in prospettiva dadella dirigenza. Si tratta del giovane Henrikas, che ha rilasciato delle dichiarazioni poco prima di lasciare lo Zalgiris Vilnius: «Innanzitutto, vorrei ringraziare di cuore gli allenatori dell’organizzazione Kaunas Žalgiris per avermi aiutato a migliorare e per avermi sempre supportato. Entrare a far, spero di poter diventare ancora più bravo di quanto non fossi prima. Il mio viaggio è appena iniziato». Anche il direttore tecnico dello Zalgiris si è espresso su