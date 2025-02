Anteprima24.it - Acs, l’avvocato Penza verso la nomina ad Amministratore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSi sarebbe riunita già questa mattina l’Assemblea dei Soci di Acs, Azienda città servizi, partecipata al 100% del Comune di Avellino per ladel successore dell’uscente Paolo Spagnuolo.Per quanto il sindaco di Avellino, Laura Nargi, in Consiglio comunale non confermi la riunione nonostante le sollecitazioni del consigliere di minoranza Nicola Giordano, le indiscrezioni autorevoli confermano che il sindaco avrebbe scelto il nuovo numero uno della Società.Si tratta di Pasquale, atripaldese come l’uscente e sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo, già direttore dell’istituto Ermete, membro del Consiglio di amministrazione del Cirpu e, in generale, un vasto curriculum sul campo delle Agenzie per il Lavoro, nonchè vicinissimo all’ex sindaco di Avellino, Gianluca Festa.