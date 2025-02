Movieplayer.it - Achille Lauro a Le Iene: "Sono single, ma mi piacerebbe avere una famiglia. Vorrei 15 figli"

ha trascorso una settimana con la iena Nicolò De Devitiis, ghe ci ha mostrato un lato più intimo dell'artista. Ecco cosa gli ha raccontatoè un artista molto amato: lo dimostra il calore del pubblico che lo ha circondato fuori dall'Ariston, così come i fischi della platea dell'Ariston quando è stata svelata la sua settima posizione in classifica. La iena Nicolò De Devitiis ha trascorso la settimana del Festival insieme a lui, seguendolo nella preparazione delle interviste, negli appuntamenti sanremesi e in tutta la sua avventura. Così, in un momento di tranquillità, abbiamo potuto conoscere un lato più intimo di. L'amore delle fan Di giorno infatti, ecco arrivare le fan che chiedono foto, autografi. Tanto che su Xaveva scritto .