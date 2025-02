Ilfattoquotidiano.it - Acerra: cosa non torna nel racconto del padre di Giulia, la bimba di 9 mesi aggredita e uccisa dal cane

Un buco di circa un’ora e mezza: le indagini degli inquirenti sono concentrate sul lasso di tempo che va dalle 22.30 e la mezzanotte tra sabato e domenica, proprio quando la piccola, di 9, sarebbe statada uno dei cani della famiglia. Il principale sospettato è Tyson, un pitbull di 25 chili che era privo di microchip: in casa c’era anche una meticcia regolarmente registrata. I fari sono però puntati suldi Vincenzo Loffredo, il 24ennedi.Il dubbio principale è: come può non essersi accorto di nulla? Mentre trapela che ildiè risultato positivo all’hashish (l’esame dovrà essere comunque confermato), gli inquirenti dubitano ora anche della sua reale presenza in casa al momento dell’aggressione, tanto che sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del rione Ice Snei, dove Vincenzo e sua moglie Angela vivevano insieme alla piccola e a ai due cani.