Acerra bimba uccisa dal cane | il buco di un’ora mentre il padre dormiva

La Procura di Nola ha avviato un’indagine sulla tragica morte di Giulia, la bambina di 9 mesi sbranata dal pitbull di famiglia. Il, Vincenzo Loffredo, è ora indagato per il drammatico episodio. Dalle prime ricostruzioni dell’inchiesta, è emerso che nei momenti in cui si consumava la tragedia, l’uomo stava dormendo, stordito dall’uso di hashish. Il test tossicologico condotto presso la clinica Villa dei Fiori ha confermato la sua positività ai cannabinoidi.Ungià considerato pericolosoLa madre di Giulia, Angela Castaldo, 22 anni, si trovava al lavoro presso una pizzeria quando è avvenuto l’attacco mortale. Secondo i vicini, il pitbull Tyson aveva già mostrato segni di aggressività in passato: la scorsa estate avrebbe ucciso un altronel cortile del rione,era al guinzaglio di una dog sitter.