Donnapop.it - Acerra, bimba azzannata dal pitbull: ecco cosa dice il dna, ultime notizie sul padre e riassunto storia

Leggi su Donnapop.it

Ad, unadi soli nove mesi, di nome Giulia, è statada undi 25 chili. La neonata non è sopravvissuta, ma qualin questa terribilenon torna.è successo davvero? Ad, nel rione popolare Ice Snei, si è consumata una vera e propria tragedia: Tyson, undi 25 chili e 8 anni, uno dei due cani di famiglia, ha azzannato ladi nove mesi, mentre si trovava nel lettone con suo, a dormire mentre sua madre si trovava al lavoro.La ricostruzione dei fatti, però, non coincide in alcuni punti su quello che sarebbe potuto succedere realmente. L’eco mediatica ha avuto una grande risonanza e in tanti spingono sull’attivare delle leggi sui cani pericolosi o appartenenti a determinate razze. Man mano che si indaga, però, emergono nuovi dettagli.