Quotidiano.net - Accordo tra Metinvest e Danieli per rilancio siderurgia a Piombino

Leggi su Quotidiano.net

Firmata al ministero delle Imprese e del Made in Italy l'intesa traGroup e, "che disciplina la partnership congiunta tra i due gruppi inAdria" su(Livorno). Lo rende noto un comunicato del ministero. "L'tra azionisti, sottoscritto alla presenza del ministro Adolfo Urso, formalizza i principali aspetti della gestione congiunta del nuovo stabilimento siderurgico diper la realizzazione di acciaio tecnologicamente all'avanguardia e a basso impatto ambientale, oltre ad avviare un percorso volto all'implementazione del progetto e alla condivisione degli obiettivi strategici a lungo termine". Per Urso, "ancora una volta abbiamo mantenuto gli impegni. La firma dell'tra gli azionisti segna un passo decisivo per ildel polo siderurgico di, con la tecnologia green, avanguardia in Europa.