Accordo energetico fra Cipro ed Egitto con la partecipazione dell’ENI

Lunedì scorsoedhanno siglato al Cairo unsulla cooperazione energetica nel Mediterraneo orientale. Dai giacimenti marittimi ciprioti il gas arriverà agli impianti egiziani, per poi essere liquefatto e riesportato verso l’Europa.Il giacimento CronosIl primoriguarda il pozzo “Cronos”, situato a sud dinel cosiddetto Blocco 6, oggi gestito da un consorzio fra ENI e i francesi di Total. Il gas andrà agli impianti egiziani di Zohr, dove sarà sottoposto a liquefazione. Entro l’estate il suddetto consorzio dovrà stabilire come estrarrà il combustibile per poi trasferirlo all’. Il dirigenteClaudio Descalzi ha definito l’intesa come un “passo decisivo verso la creazione di hubnel Mediterraneo orientale”. Non sono ancora state comunicate le effettive dimensioni del giacimento, che si ritiene comunque più grande di quello denominato “Afrodite”.