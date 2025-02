Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 19 febbraio: Didier Deschamps ed altre ricorrenze

19edScrive di lui Claudio Moretti nel volume ‘La Juventus dalla A alla Z’: “vero e proprio cattedratico della linea mediana bianconera nella seconda metà degli anni Novanta. Non si può dire che fosse appariscente, anzi; tuttavia si dimostrava geniale nelle coperture e nei contrasti, con un gioco d’anticipo da enciclopedia del pallone, ma soprattutto sapeva mettere a frutto un sesto senso tattico da vero Tiresia del calcio, toccando e distribuendo una quantità incalcolabile di pallone”. Il 191995debuttava in Serie A: aveva già esordito nelle coppe, ma dovette fermarsi per un brutto infortunio.Nel giorno del primo gol da professionista e con il Cagliari di Daniele Berretta. Quel dì debuttava nel massimo campionato Antonino Bernardini.