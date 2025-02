Quotidiano.net - Abi approva il Piano di Trasformazione: Nuovo Modello Organizzativo per il Settore Bancario

Via libera all'unanimità dal Comitato Esecutivo dell'Abi al "di" presentato dal Direttore Generale Marco Elio Rottigni. Iltraccia un percorso triennale volto a "consolidare il ruolo strategico dell'Associazione Bancaria e a potenziare il supporto offerto agli Associati, con un'attenzione particolare alle dinamiche europee e internazionali." "Affrontando le trasformazioni in atto nel, il- per la cui definizione Abi è stata affiancata dalle società di consulenza Bain e Deloitte - definisce le principali aree strategiche d'azione e prevede un'evoluzione deloperativo edell'Abi e del suo ecosistema, funzionali a rispondere con efficacia alle nuove sfide ed esigenze del". Per agevolare il ricambio generazionale, avendo comei migliori livelli delle associazioni bancarie estere, sarà attivato undi uscite volontarie e di prepensionamenti e realizzati avvicendamenti nelle responsabilità delle strutture organizzative.