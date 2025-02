Metropolitanmagazine.it - A$AP Rocky (compagno di Rihanna) non è colpevole per la sparatoria del 2021

Il rapper è stato dichiarato non colpevole di aver sparato contro un ex amico. Una giuria di Los Angeles ha assolto il musicista, il cui vero nome è Rakim Mayers, da due accuse di aggressione aggravata che prevedevano una pena fino a 24 mesi di carcere. Terell Ephron ha affermato che la star dell'hip-hop gli ha aperto il fuoco durante una discussione in una strada di Hollywood il 6 novembre. Il signor Mayers, che è anche un magnate della moda e partner storico della pop star Rihanna, ha negato le accuse, sostenendo che l'arma era una pistola di scena e che il suo ex amico, che si fa chiamare Relli, era interessato solo ai soldi.