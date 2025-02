Quotidiano.net - A$AP Rocky assolto, si lancia in aula tra le braccia di Rihanna. Le accuse, la difesa e il verdetto

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 19 febbraio 2025 –, all’anagrafe Rakim Mayers, è statodall'accusa di aggressione a mano armata ai danni dell’ex amicoRelli. Il rapper, tra i più influenti della scena internazionale, rischiava fino a 24 anni di carcere. A gennaio aveva rifiutato un patteggiamento che prevedeva una condanna a 180 giorni di reclusione in cambio di una dichiarazione di colpevolezza per uno dei capi d’accusa. L’amicizia traRelliRelli, membri della crewMob sin dai tempi del liceo, un tempo erano anche amici stretti, legame che ha iniziato a incrinarsi con l’ascesa al successo di. Molti, infatti, i sospetti sulle ragioni che hanno spinto Relli a citare in giudizio l’ex amico, con la stessadiche ha avanzato l’ipotesi di un sentimento di invidia nei confronti dell'imputato.