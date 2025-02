Sport.quotidiano.net - A2 femminile. Bagalier Feba, obiettivo recuperare le infortunate

L’primario in casale giocatrici non al top. Veronica Perini a Treviso era presente ma non è stato possibile impiegarla, Panufnik non era al meglio, anche se alla fine ha messo a segno1 1 punti. La squadra ha bisogno di tutte le sue giocatrici, adesso in più ha anche Maria Chiara Ortolani che è stata gettata nella mischia da coach Donatella Melappioni. Ora in casa della società civitanovese si pensa esclusivamente alla partita interna di domenica contro Ancona, fanalino di coda che ultimamente si è rinforzata. Laha 8 punti mentre le doriche ne hanno 2, in campionato occorre chiudere il cammino nella migliore posizione possibile in vista della seconda fase. A ciò si aggiunga che finora le civitanovesi hanno conquistato gli 8 punti in trasferta, adesso serve invertire il trend anche in casa.