A spasso con Tosca per l’Officina Pasolini | È il mio più grande successo

“Penso che per capire bisogna prima guardare”. Ci accoglie così TizianaDonati, in arte. È un soleggiato pomeriggio romano, con il cielo azzurro e una temperatura gradevole, a ricordare che la primavera non è poi così lontana. La cantante, cresciuta alla scuola di Renzo Arbore e fatta conoscere per la vittoria al Festival di Sanremo del 1999 insieme a Ron, ci apre le porte di quella che è ormai, da dieci anni, la sua casa.sorge tra la Farnesina e uno squarcio dello Stadio Olimpico. Gli inizi risalgono al 2014, da un’idea die dell’allora vicepresidente della regione Lazio, Massimiliano Smeriglio. Si tratta di un luogo di formazione artistica per centinaia di ragazzi tra i 16 e i 29 anni, desiderosi di acquisire tutti gli strumenti per entrare nel mondo della musica, del teatro e del multimediale.