Lanazione.it - A scuola con l’influenza: contagi e classi decimate. “I genitori lavorano, dove lasciano i figli?”

Perugia, 19 febbraio 2025 – Mandare aun bambino raffreddato, che tossisce con insistenza o addirittura con qualche linea di febbre indubbiamente è una scelta comoda per evitare problemi organizzativi, soprattutto quando ie non possono contare sull’aiuto dei nonni, ma è una decisione che rischia di compromettere la salute del proprioo e di tutto il sistema scolastico. Influenza australiana: sintomi e prevenzione. “Come distinguerla dagli altri virus” In questi giorni in cui si registra un elevato picco del, il tormentone torna alla ribalta. I comportamenti un po’ troppo disinvolti di mamma e papà hanno infatti innescato, soprattutto alle elementari e alle medie, una serie dia catena. Succede così che in molte scuole si sono ammalati uno dietro l’altro anche tanti altri ragazzini, gli insegnanti e il personale di servizio.