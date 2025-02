Ilfattoquotidiano.it - “A Sanremo ci hanno liquidati”: la stoccata dell’attrice di “Mare Fuori” al Festival

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’apparizione durata il tempo di un battito di ciglia per gli attori di, che sarebbero stati “” all’ultimodi. Non è la prima volta che il cast della serie di Rai 2 fa irruzione nella kermesse per lanciare le nuove stagioni di turno. È successo anche quest’anno, durante la terza puntata. Non sul palco dell’Ariston, bensì. All’esterno del teatro, infatti, Carlo Conti ha raggiunto gli attori die dopo una breve presentazione dei personaggi che interpretano e dopo aver ricordato la messa in onda dei nuovi episodi (in anteprima su RaiPlay dal 12 marzo e poi dal 26 marzo su Rai 2) l’ospitata è giunta al termine. Tutto troppo breve? Secondo diversi fan sì, ed evidentemente anche per Giovanna Sannino, che nella serie interpreta Carmela.L’attrice non ha risparmiato una frecciatina alnel momento in cui, sui social, lechiesto quale sia stato il suo momento preferito di