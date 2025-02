Movieplayer.it - A Roma sta per riaprire uno storico cinema in centro che era chiuso dal 2017

Leggi su Movieplayer.it

Riaprirà ufficialmente una delle saletografiche più antiche della capitale. In un'epoca di grande sofferenza per le saletografiche una notizia positiva giunge da, dove presto riaprirà ilFiamma, uno dei multisala storici della capitale.dal, ilFiamma di via Bissolati tornerà in attività, con l'obiettivo di farlo tornare ad essere un punto di riferimento importante per il quartiere e tutto il pubblicono. La nuova gestione delFiamma Ilè stato acquisito dal Gruppo Caroli dell'imprenditore Floriano Caroli, con un passato di iniziative già legate all'arte e alla cultura, dalSperimentale ditografia. La gestione sarà affidata a Gianluca Giannelli e .